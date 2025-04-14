Зеленський дав пораду Трампу перед мирним планом

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Президент Володимир Зеленський заявив, що вітатиме візит президента США Дональда Трампа до України, аби той побачив наслідки російської війни. Після цього можна буде рухатися далі щодо плану для припинення війни.

Про це Зеленський сказав у інтерв’ю CBS News.

Глава держави зазначив, що його американський колега «міг би зрозуміти, що тут (в Україні — ред.) відбувається».

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«Ми поважаємо вашу позицію. Але, будь ласка, перед будь-якими рішеннями, будь-якими планами щодо переговорів, приходьте подивитися на людей, цивільних осіб, воїнів, лікарні, церкви, знищених або мертвих дітей», — сказав Зеленський в адресованому Трампу запрошенні.

Зауважимо, що своє інтерв’ю український президент дав під час візиту до Кривого Рогу, де 4 квітня внаслідок ракетної атаки з боку РФ загинули 19 людей, дев’ятеро з яких — діти.

«Приходьте, дивіться, а потім будемо рухатися з планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким у вас справа. Ви зрозумієте, що зробив Путін», — сказав Зеленський.

Висловлюючись про ворожий терор з обстрілами українських міст, він зазначив: «Це означає, що ми не можемо довіряти Росії. Це означає, що ми не можемо довіряти переговорам з Росією».

Окрім того, президент України зробив заяву, про вплив кремлівських наративів на представників влади США.

«Я вважаю, на жаль, (що) російські наративи переважають у США. Як можна бути свідком наших втрат і наших страждань, розуміти, що роблять росіяни, і при цьому вірити, що вони — не агресори, що не вони почали цю війну? Це говорить про величезний вплив інформаційної політики Росії на Америку, на політику США і політиків США», — заявив Зеленський.

Він також наголосив, що Трамп «як сильний президент сильної країни має бути на боці України».

«Я вважаю неправильним те, що Америка хоче бути нейтральною», — зауважив глава держави.

До слова, напередодні Трамп зробив неоднозначну заяву щодо війни в Україні. Він сказав, що переговори про припинення бойових дій можуть просуватись, хоча й натякнув на необхідність поступок.