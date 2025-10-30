Зеленський дізнався від розвідки про плани Китаю в контексті війни

Володимир Зеленський та Олег Іващенко / © Володимир Зеленський

Керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко доповів президентові Володимирові Зеленському щодо найближчих планів керівництва Китаю у контексті розв’язної Росією війни.

Про це Зеленський повідомив у Мережі.

«Керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко доповів і щодо настрою та найближчих планів керівництва Китаю в контексті війни Росії проти нашої держави», — йдеться в дописі глави держави.

Президент України наголосив на важливості того, аби Китай долучився до зусиль заради зупинки постійних намагань Росії розширити та затягнути війну.

Зеленський анонсував відповідні доручення українським дипломатам на основі інформації про «зустрічі, які відбулися цими днями в регіоні».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, після якої заявив, що Пекін приєднається до зусиль Вашингтона щодо завершення війни в Україні. Трамп зазначив, що питання України обговорювалося «дуже серйозно», і лідери працюватимуть разом над встановленням миру. Водночас американський лідер сказав, що багато зробити вони не зможуть, посилаючись на те, що Китай купує нафту у Росії.

Зауважимо, Зеленський очікував, що ця зустріч Трампа з Сі призведе до зобов’язання Китаю купувати менше російської нафти.