Зеленський допускає корейський сценарій в Україні: що він передбачає

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський вважає, що в Україні може реалізуватися корейський сценарій, коли після закінчення Корейської війни (1950—1953) не було підписано мирного договору, частина Кореї потрапила під вплив комуністів, але на півдні вдалося побудувати процвітаючу державу.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю для Le Point.

«Це приклад того, як цінності перемогли. Розвиток Південної Кореї не можна порівняти з розвитком Північної Кореї, де спостерігається справжній економічний та цивілізаційний занепад. Я навіть не говорю про людей; я говорю про інфраструктуру, економіку та розвиток. Південна Корея зробила стрибок вперед у цивілізації, технологіях та економіці, тому що вона культивує гуманізм. Це найважливіше для держави: ви повинні зосереджуватися на людях», — сказав Зеленський.

Він відверто визнав, що не виключає повторення корейського сценарію в Україні.

«Ви питаєте мене, чи може такий сценарій статися в Україні? Я вам кажу, що все можливо», — зазначив президент.

Він зауважив, що Південна Корея має головного союзника: Сполучені Штати Америки, які не дозволять Північній Кореї взяти її під контроль.

«Тож все відносно: південнокорейці все ще стикаються з ризиками. Їхня економіка процвітає, і вони захищені, але доки Північна Корея залишається такою, якою вона є, доки характер їхнього керівництва залишається таким самим, Південна Корея не буде повністю безпечною. І, повірте, у них є численні системи протиповітряної оборони, які гарантують їхню безпеку», — розмірковує Зеленський.

Водночас, на його думку, порівняння з Південною Кореєю має свої межі: населення Північної Кореї становить трохи більше 20 мільйонів, тоді як населення Росії — понад 140 мільйонів. Тому масштаби цих загроз неможливо порівняти, наголошує Зеленський.

«Загрози з боку Росії в п’ять, шість, а то й у десять разів більші. Повне повторення південнокорейської моделі, ймовірно, не підійшло б Україні з точки зору безпеки. З іншого боку, її економічна модель є гарним прикладом», — підсумував він.

Зауважимо, що під корейським сценарієм мають на увазі замороження лінії фронту та створення демілітаризованої зони у відповідь на фактичну відмову від втраченої території.

Раніше військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що Україна наближається до корейського варіанту завершення війни.

Нагадаємо, що у травні цього року аналітики Центру геополітики JPMorgan Chase опублікували дослідження, в якому вказали, що розглядають чотири найімовірніші сценарії подальшого розвитку подій в Україні: південнокорейський, ізраїльський, грузинський і білоруський.