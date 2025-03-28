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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський допустив, що Росію на переговорах буде представляти не Путін

Господар Кремля надто неадекватний переговірник, від якого важко добитися однозначних відповідей.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Зеленський і Путін

Президент України Володимир Зеленський не вважає Путіна адекватних переговірником / © ТСН.ua

Президент України Володимир Зеленський вважає, що представляти Росію на майбутніх переговорах не обов’язково повинен російський президент Володимир Путін.

Про це він сказав під час брифінгу у п’ятницю, 28 березня.

За його словами, господар Кремля надто неадекватний переговірник, від якого важко добитися однозначних відповідей.

«Це як пінг-понг — те що каже Путін. Не завжди можна отримати відповідь», — пояснив Зеленський.

Український президент висловив думку, що учасником переговорів з боку Росії може бути хтось інший, зокрема хтось із представників бізнесу.

«У Росії є бізнеси, у них багато регіонів… Я думаю, ми з ними спілкувалися б, якщо у них є бачення закінчити війну, якщо вони готові йти всупереч тому, що Путін не хоче закінчити [війну]», — зазначив він.

Також Зеленський висловив сподівання, що певні представники російської опозиції можуть представляти РФ на переговорах, якщо для цього буде підтримка Європи, США та України.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін запропонував запровадити в Україні «тимчасове управління під егідою ООН», щоби провести вибори.

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