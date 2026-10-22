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Зеленський допустив заморожування лінії фронту, але за однієї умови — CNN
Зеленський назвав умову припинення вогню та пояснив, чому Україна не віддасть свої території.
Президент Володимир Зеленський заявив, що згоден на заморожування нинішньої лінії фронту. Однак не збирається офіційно визнавати українські землі територією Росії.
Про це глава держави сказав в інтерв’ю CNN.
В інтерв’ю Зеленський заявив про можливість заморожування нинішніх ліній фронту, щоб «припинити вогонь, зупинити вбивства, сісти та поговорити».
Однак він наголосив, що ідея про те, що Україна віддасть Росії територію, яка зараз перебуває під її контролем, є неприйнятною, і Київ ніколи не визнає окуповані території частиною Росії.
«Наша земля дуже важлива, бо йдеться про людей. Річ не в кілометрах. Багато людей загинуло, захищаючи цю землю, захищаючи нашу незалежність, нашу країну», — сказав він.
«Ніхто не визнає ці території, які тимчасово окуповані, російськими територіями, і я думаю, що Росія це розуміє. Шкода, якщо хтось не розуміє, але це їхня справа», — додав Зеленський.
На завершення він закликав Трампа «не скасовувати санкції проти Путіна, а краще дати Україні ракети».
Раніше Володимир Зеленський дав ще одне інтерв’ю — The Diary Of A CEO — в якому висловився про позицію Дональда Трампа щодо війни, пояснив мотиви російського вторгнення та оцінив ризик застосування ядерної зброї.