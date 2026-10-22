Зеленський допустив заморожування лінії фронту, але за однієї умови — CNN

Зеленський допустив замороження фронту / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський заявив, що згоден на заморожування нинішньої лінії фронту. Однак не збирається офіційно визнавати українські землі територією Росії.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю CNN.

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В інтерв’ю Зеленський заявив про можливість заморожування нинішніх ліній фронту, щоб «припинити вогонь, зупинити вбивства, сісти та поговорити».

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Однак він наголосив, що ідея про те, що Україна віддасть Росії територію, яка зараз перебуває під її контролем, є неприйнятною, і Київ ніколи не визнає окуповані території частиною Росії.

«Наша земля дуже важлива, бо йдеться про людей. Річ не в кілометрах. Багато людей загинуло, захищаючи цю землю, захищаючи нашу незалежність, нашу країну», — сказав він.

«Ніхто не визнає ці території, які тимчасово окуповані, російськими територіями, і я думаю, що Росія це розуміє. Шкода, якщо хтось не розуміє, але це їхня справа», — додав Зеленський.

На завершення він закликав Трампа «не скасовувати санкції проти Путіна, а краще дати Україні ракети».

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Раніше Володимир Зеленський дав ще одне інтерв’ю — The Diary Of A CEO — в якому висловився про позицію Дональда Трампа щодо війни, пояснив мотиви російського вторгнення та оцінив ризик застосування ядерної зброї.

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