Зеленський дорікнув представникам Трампа: чому Віткофф і Кушнер досі не приїхали до Києва

Президент України Володимир Зеленський та спецпосланець президента США Стів Віткофф / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський різко засудив дії американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які неодноразово відвідували Москву для переговорів, але жодного разу не приїхали до Києва. Глава держави назвав таку поведінку представників президента США Дональда Трампа відвертою неповагою та запропонував їм зустрітися в іншій країні, якщо їх лякає складна українська логістика.

Про невдоволення українського лідера та деталі його спілкування з пресою пише The Independent.

Прогулянки Красною площею замість візиту до України

Колишній магнат нерухомості Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер здійснили вже кілька робочих поїздок до столиці Росії. Їхня остання зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним відбулася зовсім нещодавно — у січні. Відомо, що під час грудневого візиту вони спілкувалися близько чотирьох годин, після чого американські посланці навіть прогулялися Красною площею повз мавзолей Леніна до стін Кремля.

Водночас до української столиці посланці Трампа не приїжджали жодного разу, обмежившись лише прийманням офіційної делегації з України в Маямі.

Реакція Зеленського та альтернативні пропозиції

За словами Володимира Зеленського, ігнорування Києва на тлі постійних поїздок до Москви є неприпустимим і свідчить про неповагу. Президент зазначив, що чудово розуміє складнощі з безпековою логістикою в Україні, проте наголосив, що за бажання зустріч можна легко організувати на території інших європейських держав.

Водночас глава держави закликав не робити з їхнього приїзду чи неприїзду великої сенсації. Він підтвердив, що українська сторона підтримує з Віткоффом та Кушнером постійний телефонний зв’язок. Саме під час таких розмов американські посланці висловлюють бажання продовжувати комунікацію та рухатися в переговорному процесі.

