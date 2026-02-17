- Дата публікації
Зеленський дорікнув Трампу через заклики до поступок — деталі
Зеленський прокоментував спроби Трампа схилити Україну до поступок.
Президент Володимир Зеленський вважає несправедливим те, що президент США Трамп продовжує публічно закликати Україну, а не Росію, до поступок заради миру.
Слова Зеленського передає видання Axios, яке записало 37-хвилинне телефонне інтерв’ю з главою держави і коротко переказало його суть.
Зеленський стверджував, що, хоча Трампу може бути легше тиснути на Україну, ніж на набагато більшу Росію, шлях до встановлення тривалого миру не полягає в тому, щоб «дарувати перемогу» Путіну.
У виданні нагадали, що Трамп двічі за останні дні заявив, що обов’язок піти на поступки лежить на Зеленському.
«Я сподіваюся, що це лише його тактика, а не рішення», — сказав президент України Axios.
Водночас, глава держави також подякував Трампу за його миротворчі зусилля та сказав, що його розмови з Кушнером та Віткоффом не передбачають такого тиску, який Трамп використовує публічно.
«Ми поважаємо один одного», — сказав Зеленський, запевнивши, що він «не така людина», яка легко поступається під тиском.
Нагадаємо, президент Зеленський також заявив, що українці проти мирної угоди з виходом ЗСУ з Донбасу.
Вчора президент США Дональд Трамп заявив, що Україні варто якнайшвидше розпочати переговори, коментуючи зустріч у Женеві за участю американських представників.