Зеленський дорікнув Трампу, чому зростають світові ціни на дизель

«Чесна угода»: Зеленський відповів Трампу щодо атак на російські НПЗ / © Associated Press

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Після того, як президент Дональд Трамп вкотре зажадав від України припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, президент Володимир Зеленський пояснив ці атаки, заявивши, що Київ реагує на неодноразові атаки Росії.

Про це в Зеленський сказав інтерв’ю ABC News

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«Я кілька разів казав це президенту Трампу… його команді та його людям: ми хочемо миру, ми готові до припинення вогню, ми готові розпочати будь-які кроки деескалації», — сказав Зеленський. «І якщо росіяни хочуть, щоб ми не атакували їхнє дизельне паливо, їхні нафтопереробні заводи тощо, ми просимо президента Трампа дати їм сигнал не атакувати енергетичну інфраструктуру України».

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Він продовжив: «Не нападайте на нас. Не вбивайте наших дітей. Ми припинимо атакувати ваше дизельне паливо. І я думаю, що це справедлива, чесна угода».

Президент певен, що ціни на пальне зростають в першу чергу через війну на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки, а не через дії України.

«Усі це розуміють. Якщо ми хочемо говорити з людьми чесно, якщо хочемо бути зрозумілими, якщо хочемо відверто спілкуватися зі своїми народами, — люди мають чути правду. Не варто гратися з людьми», — сказав Зеленський, натякаючи на Трампа.

Також він наголосив, що «правда на нашому боці».

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Нагадаємо, вчора Дональд Трамп відзначився новою гучною заявою. Він заявив, що «настав час для України обрати нового президента».

Також ми писали, що переговори між Україною та США в Маямі, заплановані на 9–10 жовтня, завершилися раніше, ніж очікувалося. В Офісі президента пояснили, що зустріч не скасовували, однак перший день консультацій пішов не за планом.

Також раніше президент США домовився з Володимиром Путіним про великі поставки російського дизелю у США та інші країни.

Тим часом ЗМІ повідомили, що США можуть залишити Україну без розвідданих, якщо Київ не припинить бомбити НПЗ Росії.

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