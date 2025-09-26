- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 297
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський дорікнув Європі щодо російських літаків і дронів
Володимир Зеленський розкритикував реакцію Європи на порушення Росією її повітряного простору.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував реакцію Європи на порушення Росією її повітряного простору. Глава держави назвав цю реакцію «слабкою».
Про це він сказав у інтерв’ю Axios.
Зеленський висловив думку, що під час російських порушень повітряного простору європейці «мали збивати все».
«Дуже слабка реакція. Вони мали збивати все», — сказав президент України.
«Якщо хтось перебуває на вашій землі й вбиває ваших людей — ви повинні відповідати. Якщо літаки у вашому небі — ви повинні їх блокувати», — додав він.
До слова, напередодні генсек НАТО Марк Рютте назвав головну проблему з російським дронами: західні збройні сили не можуть продовжувати збивати дешеві російські БпЛА дорогими ракетами. Рютте визнав, що Альянсу «у короткостроковій перспективі» бракує необхідного обладнання, але повідомив, що блок навчається в українців та швидко розробляє нові, дешевші технології перехоплення для доповнення традиційних способів боротьби.
Зауважимо, за даними Bloomberg, європейські дипломати надіслали Кремлю чітке попередження: НАТО готове збивати російські літаки у разі подальших порушень повітряного простору Альянсу.
«Якщо НАТО зіб’є російський літак, це означатиме початок воєнного конфлікту«, — відреагував на таку інформацію посол Росії у Франції Олексій Мєшков.