Зеленський дорікнув Європі щодо російських літаків і дронів

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський прокоментував реакцію Європи на порушення Росією її повітряного простору. Глава держави назвав цю реакцію «слабкою».

Про це він сказав у інтерв’ю Axios.

Зеленський висловив думку, що під час російських порушень повітряного простору європейці «мали збивати все».

«Дуже слабка реакція. Вони мали збивати все», — сказав президент України.

«Якщо хтось перебуває на вашій землі й вбиває ваших людей — ви повинні відповідати. Якщо літаки у вашому небі — ви повинні їх блокувати», — додав він.

До слова, напередодні генсек НАТО Марк Рютте назвав головну проблему з російським дронами: західні збройні сили не можуть продовжувати збивати дешеві російські БпЛА дорогими ракетами. Рютте визнав, що Альянсу «у короткостроковій перспективі» бракує необхідного обладнання, але повідомив, що блок навчається в українців та швидко розробляє нові, дешевші технології перехоплення для доповнення традиційних способів боротьби.

Зауважимо, за даними Bloomberg, європейські дипломати надіслали Кремлю чітке попередження: НАТО готове збивати російські літаки у разі подальших порушень повітряного простору Альянсу.

«Якщо НАТО зіб’є російський літак, це означатиме початок воєнного конфлікту«, — відреагував на таку інформацію посол Росії у Франції Олексій Мєшков.