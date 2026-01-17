Зеленський доручив розібратися із будинками, які досі лишаються без опалення в Києві

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів енергетичну наразу, зокрема і щодо ситуації у Києві.

Про це він повідомив у Телеграм.

«Доручив окремо розібратися в Києві щодо тих будинків, які досі без опалення. На жаль, є відмінності у звітах із міського та урядового рівнів навіть щодо кількості таких будинків. Міністерство енергетики, всі центральні органи влади повинні максимально підключитися, щоб допомогти людям. Вдячний Міністерству внутрішніх справ України за оперативне розгортання додаткових пунктів підтримки та розширення роботи лінії 112», — зазначив він.

Раніше Зеленський повідомив, що буде утворений штаб щодо координації ситуації в місті Києві, який діятиме постійно.

Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра — міністра енергетики України.

Станом на ранок 17 січня у Києві досі не мають опалення близько 50 будинків, які залишалися без теплопостачання після російської атаки понад тиждень тому.