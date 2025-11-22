- Дата публікації
Зеленський доручив Свириденко провести аудит оборонної сфери, АРМА та ФДМУ
Юлії Свириденко має щотижнево доповідати за результатами цього аудиту і так само щотижнево інформувати українців.
Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністерці України Юлії Свириденко провести аудит оборонної сфери та щотижнево доповідати за результатами цього аудиту, «й так само щотижнево інформувати українське суспільство».
Про це Зеленський написав у Telegram.
«Обговорили з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко підготовку до засідання уряду України. Заплановані вагомі рішення. Вже триває аудит діяльності державних енергетичних компаній — усіх відповідних фінансових операцій», — написав Зеленський у телеграмі за результатами наради щодо ключових аспектів нашої фінансової стійкості, підтримки українців та відносин із партнерами.
«Підготовлене рішення й щодо повної перевірки державних оборонних компаній і відповідних контрактів. Аудит оборонної сфери має бути повним і максимально глибоким. Доручив прем’єр-міністерці України щотижнево доповідати за результатами аудиту оборонної сфери й так само щотижнево інформувати українське суспільство», — наголосив президент.
За словами глави держави, всі дані про виявлені порушення будуть направлені правоохоронним та антикорупційним органам.
«Також доручив прем’єр-міністерці ініціювати перед Рахунковою палатою терміновий аудит АРМА та ФДМУ. Є завдання в уряду, окрім підприємств енергетичного сектору, забезпечити оновлення наглядових рад і оборонно-промислового комплексу України», — зазначив президент.
За словами Зеленського, віцепрем’єр-міністр України Тарас Качка та міністр фінансів України Сергій Марченко доповіли про деталі консультацій із представниками міжнародних фінансових інституцій, роботу з місією МВФ. «Обговорили підготовку до зустрічей із кредиторами та структурні маяки. Зберігаємо для України фінансову стабільність», — написав він.
