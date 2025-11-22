ТСН у соціальних мережах

Зеленський доручив Свириденко провести аудит оборонної сфери, АРМА та ФДМУ

Юлії Свириденко має щотижнево доповідати за результатами цього аудиту і так само щотижнево інформувати українців.

Нарада у Зеленського

Нарада у Зеленського / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністерці України Юлії Свириденко провести аудит оборонної сфери та щотижнево доповідати за результатами цього аудиту, «й так само щотижнево інформувати українське суспільство».

Про це Зеленський написав у Telegram.

«Обговорили з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко підготовку до засідання уряду України. Заплановані вагомі рішення. Вже триває аудит діяльності державних енергетичних компаній — усіх відповідних фінансових операцій», — написав Зеленський у телеграмі за результатами наради щодо ключових аспектів нашої фінансової стійкості, підтримки українців та відносин із партнерами.

«Підготовлене рішення й щодо повної перевірки державних оборонних компаній і відповідних контрактів. Аудит оборонної сфери має бути повним і максимально глибоким. Доручив прем’єр-міністерці України щотижнево доповідати за результатами аудиту оборонної сфери й так само щотижнево інформувати українське суспільство», — наголосив президент.

За словами глави держави, всі дані про виявлені порушення будуть направлені правоохоронним та антикорупційним органам.

«Також доручив прем’єр-міністерці ініціювати перед Рахунковою палатою терміновий аудит АРМА та ФДМУ. Є завдання в уряду, окрім підприємств енергетичного сектору, забезпечити оновлення наглядових рад і оборонно-промислового комплексу України», — зазначив президент.

За словами Зеленського, віцепрем’єр-міністр України Тарас Качка та міністр фінансів України Сергій Марченко доповіли про деталі консультацій із представниками міжнародних фінансових інституцій, роботу з місією МВФ. «Обговорили підготовку до зустрічей із кредиторами та структурні маяки. Зберігаємо для України фінансову стабільність», — написав він.

Зеленський також повідомив, коли українці отримають виплати за «Зимовою підтримкою».

