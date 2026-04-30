Перемир’я на 9 травня: Зеленський відповів на пропозицію Путіна і дав доручення

Володимир Зеленський

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський доручив зв’язатись із командою президента Дональда Трампа і з’ясувати деталі російської пропозиції про короткострокову тишу.

Про це йдеться у повідомленні глави держави.

«Доручив нашим представникам зв’язатись із командою президента Сполучених Штатів і з’ясувати деталі російської пропозиції про короткострокову тишу. Україна прагне миру й забезпечує необхідну дипломатичну роботу для реального закінчення цієї війни. З’ясуємо, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше. Наша пропозиція — припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир. Україна готова працювати заради цього в будь-якому достойному та ефективному форматі», — зазначив президент.

Путін просить перемир’я на 9 травня — що відомо

У Росії вперше за 30 років можуть скасувати традиційний парад на 9 травня в Москві. Альтернативним рішенням може бути перенесення святкування військового параду до Дня перемоги. Причиною називають побоювання щодо можливих атак і зростання дальності українських ракет.

Кремль нібито готовий до режиму тиші, однак окупанти не кажуть, на який саме період. Очевидно, вони хочуть спокійного свята на Красній площі.

Зокрема, під час останньої телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним, диктатор заявив, що Росія готова до тимчасового припинення вогню на час Дня перемоги. Трамп, зі свого боку, підтримав пропозицію.

Водночас у ЦПД РНБО переконані, що ініціатива Росії про перемир’я на 9 травня винятково прагматична. Путін намагається видати це за «жест доброї волі», хоча насправді просто боїться за власну безпеку під час святкових заходів.

