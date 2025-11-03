Зеленський дозволив бронювати чоловіків, які перебувають у розшуку ТЦК

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4630-IX щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану (законопроєкт №13335).

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Документ передбачає низку важливих змін, зокрема — можливість бронювання чоловіків, які не перебувають на військовому обліку або навіть оголошені в розшук територіальними центрами комплектування (ТЦК).

Нові правила стосуються працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК), які забезпечують критичні потреби держави. Якщо такий працівник потрібен для виконання стратегічних завдань, його можуть тимчасово забронювати, навіть попри проблеми з військовим обліком.

Водночас у законі наголошується, що бронювання не звільняє людину від відповідальності за порушення правил військового обліку. Крім того, воно діє лише один раз на рік, і після завершення терміну працівник має врегулювати свій статус у ТЦК.

Документ також встановлює нові трудові норми для підприємств оборонної галузі:

випробувальний термін при прийомі на роботу може тривати до 45 днів;

роботодавець має право звільнити працівника, якщо він не усуне порушення військового обліку у визначений строк.

У Кабміні пояснили, що ухвалення цього закону спрямоване на підвищення ефективності оборонного сектору та збереження фахових кадрів, які забезпечують роботу важливих підприємств під час війни.

