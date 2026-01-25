Зеленський: Двосторонній безпековий документ зі США готовий на 100% - коли його підпишуть

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив, що двосторонній документ зі США про гарантії безпеки для України готовий на 100%.

Про це глава держави сказав під час пресконференції у Вільнюсі 25 січня.

Він наголосив, що «конкретні гарантії безпеки для України дають можливість конкретної дати закінчення цієї війни».

«Це війна і в Україні, і це закінчення потенційної війни в Європі. Бо це будуть гарантії безпеки для України, яка є частиною майбутнього ЄС. Для нас гарантії безпеки — це двосторонні гарантії безпеки з США. Документ готовий на 100%, ми очікуємо від партнерів готовності дати й місця, коли ми його підпишемо», — зазначив Зеленський.

Після цього документ буде переданий на ратифікацію до Конгресу США та Верховної Ради України

«Друга гарантія безпеки для України — це європейські гарантії безпеки. Це Коаліція охочих і членство в ЄС. Це економічні гарантії безпеки для України», — додав глава держави.

Нагадаємо, також Володимир Зеленський прокоментував переговори в Абу-Дабі, під час яких обговорювався 20-пунктний план миру та ключові проблемні питання.