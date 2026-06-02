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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
383
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2 хв

Зеленський екстрено їде на саміт G7 без запрошення: про що говоритиме

Президент України Володимир Зеленський має намір відвідати саміт «Великої сімки» у Франції, щоб обговорити питання військової дипломатії та посилення протиповітряної оборони проти російських балістичних ракет.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
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Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Наприкінці цього місяця відбудеться саміт найвпливовіших держав світу у форматі G7. Очікується, що до лідерів «Великої сімки» — Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади, Великої Британії та США — приєднається і український президент Володимир Зеленський.

Про це пише Politico.

Головні теми переговорів в Евіан-ле-Бен

За словами трьох поінформованих посадовців, президент України прибуде на зустріч в Евіан-ле-Бен, хоча ще в березні радник президента Франції заявляв, що Зеленського на цей червневий захід не запрошували.

Очікується, що під час саміту український лідер зосередиться на таких ключових питаннях:

  • просування подальшої військової дипломатії;

  • залучення додаткових систем протиповітряної оборони;

  • ефективна протидія масованим атакам російських балістичних ракет.

Саміт G7 — останні новини

Цьогоріч Франція відклала початок саміту G7, щоб уникнути його збігу з 80-м днем народження президента США Дональда Трампа. Офіційно в офісі Еммануеля Макрона новий розклад пояснили результатом консультацій з партнерами, однак джерела зазначають, що дати насправді змінили через турнір зі змішаних бойових мистецтв UFC та боксерський поєдинок у Білому домі, заплановані з нагоди ювілею американського лідера.

Нагадаємо, минулого року Трамп втік з саміта G7 у Канаді, достроково залишивши зустріч лідерів через події на Близькому Сході. Тоді речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила про необхідність його термінового повернення додому, а сам Трамп виступив проти підписання спільної заяви щодо деескалації в регіоні. Через цей раптовий від’їзд Володимир Зеленський, який саме мав приєднатися до саміту, втратив можливість особисто обговорити з президентом США питання купівлі зброї для України.

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Дата публікації
Кількість переглядів
383
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