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Зеленський екстрено їде на саміт G7 без запрошення: про що говоритиме
Президент України Володимир Зеленський має намір відвідати саміт «Великої сімки» у Франції, щоб обговорити питання військової дипломатії та посилення протиповітряної оборони проти російських балістичних ракет.
Наприкінці цього місяця відбудеться саміт найвпливовіших держав світу у форматі G7. Очікується, що до лідерів «Великої сімки» — Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади, Великої Британії та США — приєднається і український президент Володимир Зеленський.
Про це пише Politico.
Головні теми переговорів в Евіан-ле-Бен
За словами трьох поінформованих посадовців, президент України прибуде на зустріч в Евіан-ле-Бен, хоча ще в березні радник президента Франції заявляв, що Зеленського на цей червневий захід не запрошували.
Очікується, що під час саміту український лідер зосередиться на таких ключових питаннях:
просування подальшої військової дипломатії;
залучення додаткових систем протиповітряної оборони;
ефективна протидія масованим атакам російських балістичних ракет.
Саміт G7 — останні новини
Цьогоріч Франція відклала початок саміту G7, щоб уникнути його збігу з 80-м днем народження президента США Дональда Трампа. Офіційно в офісі Еммануеля Макрона новий розклад пояснили результатом консультацій з партнерами, однак джерела зазначають, що дати насправді змінили через турнір зі змішаних бойових мистецтв UFC та боксерський поєдинок у Білому домі, заплановані з нагоди ювілею американського лідера.
Нагадаємо, минулого року Трамп втік з саміта G7 у Канаді, достроково залишивши зустріч лідерів через події на Близькому Сході. Тоді речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила про необхідність його термінового повернення додому, а сам Трамп виступив проти підписання спільної заяви щодо деескалації в регіоні. Через цей раптовий від’їзд Володимир Зеленський, який саме мав приєднатися до саміту, втратив можливість особисто обговорити з президентом США питання купівлі зброї для України.