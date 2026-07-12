Зеленський емоційно відреагував на смерть Ліндсі Ґрема

Зеленський і Грем у Києві / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть американського сенатора Ліндсі Ґрема.

Про це йдеться у Телеграм президента.

«Глибоко засмучені новиною про смерть сенатора США Ліндсі Ґрема. Ліндсі був справжнім захисником свободи та цінностей, які роблять наш світ безпечнішим. Він десять разів відвідував Україну за роки повномасштабного вторгнення Росії та був тут, разом із нашими людьми, тоді, коли це було найбільш потрібно. Ми були в постійному діалозі, якого мені бракуватиме. Лише за останній тиждень ми зустрічалися двічі», — зазначив він.

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Зі слів Зеленського, Америка і світ втратили рішучого лідера.



«Активно просуваючи двопартійну та двопалатну підтримку України, останніми тижнями він працював над важливими ініціативами, які могли б допомогти наблизити мир, зокрема над посиленням санкцій проти Росії. Ми завжди будемо особливо вдячні за слова поваги до нашого народу та до сміливості захисників України», — додав він.

Ліндсі Ґрем помер — що відомо

11 липня помер впливовий сенатор-республіканець та близький соратник Дональда Трампа Ліндсі Ґрем.

NBC News з посиланням на отриманий запис поліцейського сканеру повідомляє, що служба екстреної допомоги отримала виклик про зупинку серця у будинку Ґрема на Капітолійському пагорбі в суботу ввечері.

Також відомо, що парамедики несли людину на ношах з дому Грема до машини швидкої допомоги.

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Ліндсі Ґрем був послідовним прихильником України у команді Трампа. Він висловлювався на її підтримку у війні з Росією навіть у часи похолодання стосунків між президентами Трампом і Зеленським після скандалу у Білому Домі в лютому 2025 року.







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