Зеленський емоційно відреагував на заяви Марко Рубіо: що його обурило

Дипломатичний кут чи брак політичної волі: Зеленський розкритикував позицію Вашингтона / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на слова Держсекретаря США Марко Рубіо про те, що наразі умов для мирного урегулювання війни в Україні шляхом переговорів немає.

Глава держави зробив відповідну заяву під час спілкування з журналістами на місці ракетного удару у Прилуках на Чернігівщині.

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Журналістка попросила Зеленського прокоментувати нещодавню заяву Марко Рубіо про «стратегічний кут» у російсько-українській війні та про неможливість завершити її дипломатичним шляхом.

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Він запевнив, що не вважає себе загнаним себе у дипломатичний кут.

«Ми чули про дуже багато різних моментів під час цієї війни. Дуже багато безвихідних ситуацій, складних кутів, тощо. І самі себе люди, лідери, політики — заганяють у кут. Навіть в перший день війни ми не були в куті», — відповів Зеленський.

Президент додав, що «одна людина (Путін — Ред.) спробувала загнати цілий народ в глухий кут і народ повстав і захищав свою державу».

«Ми не дали це зробити рускім у великій надії, що нас будуть підтримувати. І нас почали підтримувати. Але після цього не можна, розумієте, з одного боку домовлятися з рускімі про якісь там економічні проєкти на майбутнє, а з іншого боку казати, що ми в якісь політичній ситуації, дипломатичному куті тощо. Ми не в дипломатичному куті. Закрийте їм всю економіку. Зашийте Росії рота, не годуйте їх своїми продажами, просто. Накладіть санкції на їх зброю», — обурився Зеленський, натякаючи на контакти між США та РФ щодо можливості відновлення економічної співпраці.

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Крім того, глава держави вкотре закликав партнерів допомогти Україні із захистом неба.

«Відкрийте „Starlink“ для нас, для України. Ви ж відкрили його, коли реагували на Іран. Там усе працювало. Ізраїль повністю контролював повітряний простір над Іраном. Тобто, коли це потрібно, система працює», — сказав він.

На думку Зеленського, якщо Україна буде мати перевагу у небі, Путін нарешті сяде за стіл переговорів і почне розмовляти.

«Чому? Бо він втратить усе. Три місяці, два місяці. Він втратить усе. Але де правда, де чесність? Що за кут? Це не кут. Це небажання», — додав президент.

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Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю грецькому виданню Kathimerini заявив, що війна Росії проти України опинилася «у стратегічному глухому куті», а її завершення дипломатичним шляхом є «недосяжним».

Раніше Зеленський заявив, що українські переговорники вирушать до США вже 9 жовтня і проведуть там переговори щодо закінчення російсько-української війни.

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