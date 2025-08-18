Зеленський готовий до компромісу, щоб не виводити війська з Донбасу: деталі від FT

Зеленський, Трамп, Путін / © ТСН.ua

Метою президента України Володимира Зеленського на зустрічі з главою США Дональдом Трампом буде встановлення продуктивного процесу мирного врегулювання без тиску на Україну з метою виконання нездійсненних кроків, таких як виведення військ з Донецька та Луганська. Заради цього український лідер готовий піти на «зручний компроміс» по нинішній лінії фронту, який могли б прийняти українці.

Про це пише Financial Times.

Ставки неймовірно високі

У понеділок, 18 вересня, Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом в Овального кабінету Білого дому. Це стане шансом перезавантажити відносини з Дональдом Трампом, забезпечити справедливе закінчення війни з Росією та закріпити гарантії США щодо майбутньої безпеки України.

До переговорів готові приєднатися такі лідери, як голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великобританії сер Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Вони прагнутимуть розвивати деякі позитивні сигнали, що з’явилися після короткого саміту Путіна і Трампа в п’ятницю, особливо щодо готовності США гарантувати безпеку України після війни.

Костянтин Єлісєєв, радник із зовнішньої політики попередника Зеленського Петра Порошенка, заявив, що зустріч лідерів ЄС у понеділок, 17 серпня, була присвячена «формуванню єдиної скоординованої стратегії колективного Заходу, спрямованої на припинення війни в Україні та стримування агресивної Росії у довгостроковій перспективі». Але ставки для України та Європи неймовірно високі.

«Рішення, які будуть прийняті у Вашингтоні в понеділок, визначать розвиток подій у Європі як мінімум на десятиліття вперед», — сказав він.

Аналогічну позицію в неділю окреслили і високопосадовці адміністрації Трампа: спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що Путін погодився на Алясці дозволити Вашингтону та його союзникам запропонувати Україні гарантії безпеки, аналогічні зобов’язанням НАТО щодо колективної оборони. Зеленський привітав підтримку США гарантій безпеки, але підкреслив, що вони мають бути «дуже практичними, реалізованими на суші, у повітрі та на морі та мають надаватися за участю Європи».

Як відомо, Путін вимагає від України вивести свої війська з решти східних районів Донецької та Луганської областей в обмін на згоду Росії заморозити лінію фронту. Але Зеленський чітко окреслив свою червону лінію: він не віддасть Путіну території, які все ще перебувають під контролем України.

Високопосадовець, близький до президента, заявив, що метою Зеленського на зустрічі буде встановлення «продуктивного процесу мирного врегулювання без тиску на Україну з метою виконання нездійсненних кроків, таких як виведення військ» з Донецька та Луганська.

«Заради цього президент України готовий піти на „зручний компроміс“ по нинішній лінії фронту, який могли б прийняти українці, заявив чиновник», — йдеться у матеріалі.

Радники, посадовці й дипломати вважають, що Зеленському слід:

уникати емоцій і навіть брати приклад із холоднокровного прагматизму Путіна, підігруючи інтересам та цілям президента США;

спокійно, але прямо заявити Трампу, що Україна «продовжуватиме захищатися від російської агресії;

подякувати президенту Трампу за підтримку міцних гарантій безпеки України в рамках коаліції охочих та висловити надію на продовження міцної підтримки з боку США, водночас давши зрозуміти, що Україна продовжить оборонятися, бо не має іншого вибору;.

Декілька чинних та колишніх офіційних осіб США та України налаштовані песимістичніше щодо зустрічі у понеділок, побоюючись, що Зеленському буде складно змінити динаміку на користь Києва. Йдеться про те, що умови, які обговорюються, точно не призведуть до сталого й справедливого миру. Також не виключено, що Трамп розлютиться, якщо Зеленський буде надто жорстким або чинитиме сильний опір. Тоді Україна, ймовірно, повернеться до вихідної точки, оскільки Трамп пригрозив припинити підтримку розвідки, а європейці знову спробували змінити його рішення.

«Щоб не дати президенту США продати Україну, чиновники заявили, що Зеленському слід апелювати до миротворчих амбіцій Трампа», — пишуть у FT.

Він також міг би стверджувати, продовжують автори, що без гарантій безпеки з боку США — і без утримання решти українських укріплених позицій у Донецьку та Луганську — Путін може знову вторгнутися, поставивши під загрозу угоду між США та Україною про постачання корисних копалин, підписану у квітні. Значна частина найважливіших корисних копалин України залягає під родючим ґрунтом цих східних регіонів.

Політолог Володимир Фесенко заявив, що ця зустріч стала «початком тактичної боротьби» за переманювання Трампа на свій бік.

«Путін перетягує його на свій бік, а європейські лідери та Зеленський намагаються повернути його на бік справедливого миру», — зазначив він.

Найкращим варіантом, за словами Єлісєєва, могло б стати рішення Трампа про «швидке підсилення тиску на Путіна та його союзників через санкції».

«Примус Путіна до миру — це найкращий сценарій. Найгірший сценарій — ультиматум Трампа Зеленському та європейським лідерам: підписати угоди з Путіним або розпочати військові дії без подальшої підтримки США», — каже він.

Для України також дуже важливо протистояти захопленню решти Донецької та Луганської областей — це червона лінія Зеленського. Перспектива того, що Київ буде змушений поступитися Москві частинами східної України, які російська армія не змогла захопити з моменту свого першого вторгнення у 2014 році, широко розглядається в Україні як неприйнятна.

«Хоч би що казав Путін, українська армія не відступить без бою з жодного квадратного кілометра», — заявив Денис Ярославський, військовослужбовець і начальник розвідувального підрозділу 57-ї бригади.

Однак російська армія продовжує просуватися глибше до України.

Третій місяць поспіль вони просуваються найшвидшими темпами за рік здебільшого 1300-кілометрової лінії фронту, а минулого тижня наблизилися на 10 км до шахтарського міста Добропілля. Українське військове командування задіяло досвідчені підрозділи для локалізації прориву і в неділю Генеральний штаб заявив, що ситуація стабілізована.

Путін заявив, що його війська продовжать свої атаки навіть під час мирних переговорів, а це означає, що час має вирішальне значення.

У неділю, стоячи поряд із головою Єврокомісії фон дер Ляйєн, Зеленський закликав до «реальних переговорів», які, за його словами, мають розпочатися по нинішній лінії фронту.

«Ми виробляємо спільне бачення того, якою має бути мирна угода. Справедливо, швидко та ефективно», — сказав український лідер.

Втім головне, що будь-яке врегулювання не повинно заохочувати Росію за її агресію, щоб РФ не розпочала нові атаки через власні амбіції.

Також важливо, що Росія розуміє лише мову силу. Саме тому договір має бути підкріплений, до прикладу, силою НАТО.

Нагадаємо, твердження Путіна про те, що російські війська обов’язково захоплять всю Донецьку область, якщо війна продовжиться, є хибним. Росія не зможе швидко захопити решту Донецької області силою, як це не вдавалося російським військам протягом більше як десять років.

«Росія може швидко захопити всю Донецьку область, лише якщо Україна поступиться вимогам Путіна та вийде з решти області», — наголошують аналітики ISW.