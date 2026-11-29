- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 350
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський готовий до припинення вогню: як відреагував Трамп
Дональд Трамп назвав прогресом готовність Володимира Зеленського погодитися на припинення вогню по нинішній лінії фронту.
Президент США Дональд Трамп вважає прогресом готовність українського президента Володимира Зеленського погодитися на припинення вогню по нинішній лінії бойового зіткнення.
Про це американський лідер заявив, відповідаючи на запитання журналістів.
Журналісти запитали Трампа, чи вважає він прогресом те, що Володимир Зеленський готовий погодитися на припинення вогню по поточній лінії фронту.
«Так, гадаю, що так», — відповів президент США.
Також він висловив впевененість, що війну в Україні вдасться врегулювати.
«Європейці мають проблеми з Росією, а Росія має проблеми з ними. Усе налагодиться», — сказав глава Білого дому.
Нагадаємо, президент України заявив, що готовий припинити вогонь по нинішній лінії фронту та перейти до переговорів.
Водночас, Зеленський заявив, що Україна не готова офіційно та юридично визнавати російську окупацію своїх територій.