Дональд Трамп спілкується з журналістами після прибуття до Білого дому в неділю, 29 листопада 2026 року, у Вашингтоні. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп вважає прогресом готовність українського президента Володимира Зеленського погодитися на припинення вогню по нинішній лінії бойового зіткнення.

Про це американський лідер заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

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Журналісти запитали Трампа, чи вважає він прогресом те, що Володимир Зеленський готовий погодитися на припинення вогню по поточній лінії фронту.

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«Так, гадаю, що так», — відповів президент США.

Також він висловив впевененість, що війну в Україні вдасться врегулювати.

«Європейці мають проблеми з Росією, а Росія має проблеми з ними. Усе налагодиться», — сказав глава Білого дому.

Нагадаємо, президент України заявив, що готовий припинити вогонь по нинішній лінії фронту та перейти до переговорів.

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Водночас, Зеленський заявив, що Україна не готова офіційно та юридично визнавати російську окупацію своїх територій.

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