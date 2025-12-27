Зеленський готовий до виборів під час війни, але за умови

Володимир Зеленський / © Associated Press

У питанні проведення виборів президента чи референдуму в Україні щодо чутливих питань мирного плану принциповим є питання безпеки.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

«Передусім, запит і меседж був від США. Ми знаємо, до цього лунало це і від рускіх. І я завжди казав: не тримаюся за крісло, ми готові до цього. Я політично готовий, але потрібно бути готовими законодавчо, щоб вибори були потім визнані легітимно. Друга історія — безпека. Повинне бути безпечне небо і безпечність всюди на нашій території, принаймні на час виборів або на час референдуму. Бо референдум — це ті самі вибори. Це той самий процес — дати можливість людям прийти і проголосувати. І дуже важливо, щоб була присутність всюди спостерігачів», — сказав він.

Нагадаємо, 26 грудня Верховна Рада України розпочала роботу над законопроєктом, який має визначити порядок проведення виборів під час війни. Відбулося перше засідання спеціальної робочої групи під керівництвом першого заступника голови парламенту Олександра Корнієнка.

23 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні можуть провести референдум щодо 20-пунктної мирної угоди одночасно з виборами. Він додав, що угоду також можуть винести на розгляд Верховної Ради, а гарантії безпеки настануть лише після її ратифікації або схвалення народом.