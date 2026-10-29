Зеленський готовий говорити з Путіним про території: у МЗС розкрили позицію України

Андрій Сибіга / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський готовий до прямої зустрічі з Володимиром Путіним і діалогу щодо найскладніших та найчутливіших тем, зокрема територіального питання.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю фінському виданню Helsingin Sanomat.

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Зеленський готовий до зустрічі з Путіним: заява Сибіги

За словами очільника МЗС, півторагодинну розмову президента Фінляндії Александера Стубба та прем’єра Норвегії Йонаса Гара Стере з Путіним заздалегідь узгодили з Україною. Головними темами дзвінка були припинення вогню та організація прямих перемовин між президентами України та РФ.

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«Це обговорювали з нами та узгоджували з нами. Це було спільне рішення. Ми хочемо покласти край цій війні. Нам потрібно використовувати всі канали для прискорення мирних зусиль. Цей заклик потрібно розуміти в цьому контексті», — наголосив Сибіга.

Дипломат підкреслив, що українська сторона розглядає саміт лідерів як ключовий елемент для досягнення прогресу.

«Ми хочемо цієї зустрічі і готові до неї. Ймовірно, лише зустріч Зеленського та Путіна може внести нову якість у переговори. Зеленський готовий обговорювати найскладніші та найчутливіші питання, зокрема територіальне», — зазначив очільник української дипломатії.

В Україні вважають, що зустріч на найвищому рівні дозволить досягти конкретних результатів у зміцненні довіри, серед яких обмін військовополоненими та повернення викрадених дітей.

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Пропозицію з Москви, щоб Зеленський приїхав на переговори до Росії, Сибіга закликав не сприймати серйозно. Він зазначив, що місце зустрічі не має значення, головне — не Росія чи Білорусь, і зі сміхом додав, що це точно не має бути й Північна Корея.

Крім того, під час розмови підтвердили проведення у листопаді в Абу-Дабі переговорів між Україною, США та Росією. За словами Сибіги, ця зустріч покаже справжні наміри Кремля, хоча наразі Україна не бачить готовності Росії до миру.

Переговори України з РФ та США — останні новини

Нагадаємо, Росія виступила проти участі Європейського Союзу в тристоронніх переговорах щодо України, бо буцімто їхня позиція «провокаційна».

Також повідомлялося, Україна готова винести на переговори лідерів держав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони на частині Донецької області — по обидва боки лінії бойового зіткнення.

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Раніше Володимир Зеленський заявив, точна дата переговорів із Володимиром Путіним поки невідома, адже це повністю залежить від рішення Кремля.

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