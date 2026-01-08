ТСН у соціальних мережах

Зеленський готовий підписати угоду з Трампом

Українська переговорна група дуже предметно попрацювала з американськими та європейськими партнерами «по основному політичному документу».

Зеленський і Трамп

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп / © Офіс президента України

Угода про гарантію безпеки зі Сполученими Штатами Америки готова до підписання на найвищому рівні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в четвер, 8 січня.

Український лідер зазначив, що українські переговорники на чолі із секретарем РНБО Рустемом Умєровим повертаються в Україну після зустрічей із американською та європейськими командами.

«Я очікую на доповідь з усіма деталями, включно з тими, які не можна обговорювати по телефону», — додав він.

Зеленський зазначив, що важливим результатом переговорів стало те, що в тристоронньому форматі було обговорено документи про відновлення України та економічний розвиток.

Окрім того, за його словами, українська переговорна група дуже предметно попрацювала з американськими та європейськими партнерами «по основному політичному документу».

«І з нашого боку повний конструктив. Американська команда має отримати відповідь від Росії. На що готові там, та чи дійсно можуть закінчити війну», — наголосив президент.

Зеленський додав, що тільки тиск на державу-агресорку може змусити її ухвалити рішення про закінчення війни.

Гагадаємо, напередодні, 7 січня, президент України Володимир Зеленський анонсував чергову сесію переговорів із представниками президента США Дональда Трампа. Будуть обговорені, зокрема, найскладніші питання з базової рамки щодо закінчення війни.

