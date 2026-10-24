Зеленський готовий заморозити війну по лінії фронту, але назвав умову, на яку Україна не піде

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність укласти мирну угоду, яка передбачатиме припинення бойових дій по нинішній лінії фронту.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю ABC News.

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За словами Зеленського, Україна прагне якнайшвидше завершити війну та готова розглядати варіант замороження конфлікту вздовж нинішньої лінії зіткнення.

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«Так, ми готові зупинити цю війну якнайшвидше. Заморозити конфлікт по лінії фронту просто зараз», — сказав президент.

Під час інтерв’ю журналісти запитали Зеленського, чи готовий він заради мирної угоди погодитися на втрату 25% території України.

Президент відповів негативно та пояснив, що Росія наразі контролює меншу частку української території, ніж зазначено в запитанні.

«Коли хтось говорить про 25%, це означає, що ми маємо відмовитися від усього Донбасу, це означатиме, що вони контролюватимуть 25%. Зараз вони контролюють 19,3%», — зазначив Зеленський.

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Водночас глава держави наголосив, що припинення бойових дій не означає визнання російського суверенітету над окупованими територіями.

«Ми не погодимося — я чув такі пропозиції — на те, щоб» тимчасово окуповану територію визнати російською, — заявив президент.

В інтерв’ю ABC News президент України також повторив, що обмеження для системи супутникового зв’язку Starlink продовжують діяти.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай має достатньо важелів впливу на Росію, щоб спонукати Кремль припинити війну проти України.

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Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон міг би запровадити 200% мита проти України та Росії, аби спонукати сторони завершити війну.

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