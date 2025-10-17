Зеленський готовий зустрітись з Путіним, але є умова

Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський готовий до переговорів з очільником Кремля Володимиром Путіним у будь-якому форматі, але не в Білорусі та не в Росії.

Про це в інтерв’ю Axios повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

З його слів, американський президент Дональд Трамп запросив Зеленського до Білого дому в результаті двох телефонних розмов, які вони провели тиждень тому.

«Президенти розуміють один одного. Вони одразу почали говорити дуже конкретно. Той факт, що вони так швидко домовилися про зустріч, свідчить про те, що ми — друзі та партнери», — сказав Єрмак.

Він також окремо додав, що Зеленський підтвердив Трампу, що він як і раніше готовий зустрітися з Путіним в будь-якому форматі й в будь-якому місці світу, крім Росії та Білорусі. Однак Путін неодноразово відхиляв таку зустріч.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна та Росія поки не готові завершити війну і укласти мирну угоду, незважаючи на переговори та дипломатію Трампа.

Віцепрезидент США зазначив, що однією з перешкод на шляху мирних переговорів залишається «фундаментальна невідповідність очікувань, коли росіяни схильні думати, що на полі бою вони діють краще, ніж є насправді».

«Саме це ускладнило досягнення угоди в останні кілька місяців», — додав Венс.