Зеленський готовий зустрітися з Путіним: Сибіга назвав місце

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

Україна готова провести в Туреччині зустріч президента Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна за участю Реджепа Тайїпа Ердогана та президента США Дональда Трампа.

Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга.

“Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський — Путін, за участі Ердогана, Трампа», — зазначив він.

Міністр також заявив, що Україна нещодавно передала цей сигнал турецьким партнерам, оскільки Туреччина «відіграє важливу роль у мирних зусиллях».

Мирні переговори — останні новини

Напередодні помічник російського лідера Володимира Путіна заявив, що Москва закликає Сполучені Штати скористатися своїми важелями впливу на Київ з метою домогтися від нього вигідних Росії поступок на переговорах. Юрій Ушаков також зазначив, що США «внесли низку цікавих і корисних пропозицій» щодо мирного врегулювання, але вони «поки що не реалізуються». Що це за пропозиції, помічник Путіна не сказав.

В інтерв’ю агентству Reuters, опублікованому ввечері 25 березня, Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки поставили умову, згідно з якою Україна має вивести свої війська з Донбасу для отримання гарантій безпеки США.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими — першого за останні п’ять місяців.

Чергова тристороння зустріч, яка планувалася на початку березня в столиці ОАЕ Абу-Дабі, була відкладена на невизначений час через загострення ситуації на Близькому Сході.

8 квітня у Росії заявили, що сподіваються на відновлення мирних переговорів щодо завершення війни в Україні на тлі перемирʼя в Ірані.

«Сподіваємося, що вже найближчим часом буде більше часу і більше можливостей зустрічатися в тристоронньому форматі», — сказав Дмитро Пєсков.