Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-якому форматі

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив про свою готовність зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним «у будь-якому форматі».

Про це він повідомив у суботу, 23 серпня, після розмови з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

Зеленський зазначив, що поінформував свого колегу із ПАР про спільні з партнерами дипломатичні зусилля, спрямовані на завершення війни, та «продуктивні зустрічі» з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

«Вкотре підтвердив, що готовий до будь-якого формату зустрічі з російським очільником… Важливо, щоб Глобальний Південь надіслав відповідні сигнали та підштовхнув Росію до миру», — наголосив український президент.

За його словами, в Москві знову намагаються затягнути переговорний процес.

«Треба закінчувати цю війну, яка нікому, крім Росії, ніколи не була потрібна. Треба зупинити вбивства та руйнування», — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з російським президентом Володимиром Путіним наразі не планується, попри заяви Білого дому про підготовку переговорів.

Президент Фінляндії Александр Стубб теж наразі не бачить жодних ознак готовності Росії сісти за стіл переговорів, щоб обговорити перемир’я або мир з Україною.