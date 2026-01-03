Зеленський готує наступника чи усуває конкурента: політолог про прихований сенс призначення Буданова

Кирило Буданов. / © Associated Press

Реклама

Призначення очільника розвідки Кирила Буданова на посаду голови ОП — це доволі логічний і достатньо сильний крок з точки зору інтересів президента Володимира Зеленського.

Про це заявив політолог Владимир Фесенко.

«Це позитив з точки зору іміджу. Президентський штаб очолить герой війни, людина з переважно позитивною репутацією. Це адекватно умовам війни, особливо — її нинішньому етапу», — наголошує експерт.

Реклама

Він називає Буданова «авторитетною і сильною фігурою, яка контролює одну з найбільш потужних спецслужб в країні». Саме тому це призначення, вважає Фесенко, «буде сприйматися не просто як відновлення, а навіть як посилення впливу президента Зеленського в системі влади». Адже противники глави держави «робили ставку якраз на значне послаблення його впливу».

«Цілком ймовірно, що під керівництвом Буданова Офіс президента України може неформально і неофіційно перетворитися на центральну військову адміністрацію України. А от як це вплине на сам Офіс і на взаємини з іншими державними інституціями, — це відкрите питання», — наголосив політолог.

Фесенко наголосив на тому, що виникли дві версії цього призначення. Перша — президент готує свого наступника та «гаранта власної безпеки вже зараз і після відходу з посади глави держави».

«Однак для майбутніх змагань за посаду президента України статус керівника ОП є не найкращим майданчиком. Жодна людина після цієї посади не зробила успішної політичної кар’єри в Україні. Може, Буданов стане виключенням з цього правилу?», — зауважив експерт.

Реклама

Інша — протилежна версія полягає в тому, що таким чином Зеленський нейтралізує потенційного конкурента в боротьбі за посаду президента.

«Але головним потенційним конкурентом для Зеленського на майбутніх президентських перегонах є не Буданов, а Залужний. В будь якому випадку для президента призначення Буданова керівником ОП є логічним кроком», — наголошує Вадим Фесенко.

Нагадаємо, The New York Times висунуло свою версію, чому Зеленський обрав Буданова новим очільником ОП. Зокрема, видання акцентує на тому, що очільник ГУР має давні та глибокі зв’язки з силовими структурами США. Задовго до початку повномасштабного вторгнення він був інтегрований у процеси співпраці з американською розвідкою.