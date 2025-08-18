Зеленський готує особливий костюм для зустрічі з Трампом: чим він здивує цього разу

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський знову відмовиться від класичного ділового костюма під час зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі. За словами дизайнерки Ельвіри Гасанової, глава держави обрав образ у стилі мілітарі — цього разу у формі костюма, але з характерною військовою символікою.

Про це вона розповіла Politico.

“Це буде костюм, але не традиційний, а з елементами стилю, який Зеленський носить від початку повномасштабного вторгнення. Він демонструє: країна перебуває у стані війни, а її лідер — разом з армією”, — пояснила Гасанова.

Сам Зеленський, за словами дизайнерки, особисто вирішує, що вдягати.

“Для нього важлива кожна деталь: зовнішність, емоції, настрій. Це частина його ролі як президента у воєнний час”, — наголосила вона.

Стиль українського лідера вже не раз ставав темою для дискусій у США. Республіканці з табору MAGA критикували його за відсутність класичного дрес-коду, коли він з’являвся у світшотах чи поло з гербом України. Під час візиту до Білого дому у лютому Дональд Трамп навіть жартома зауважив: “Ти сьогодні весь такий одягнений”.

Окремі медіа та журналісти також докоряли Зеленському за небажання вдягати діловий костюм. В Овальному кабінеті один із репортерів прямо запитав його: “Чому ви не одягли костюм?». Тоді президент відповів: “Я носитиму костюм після перемоги. Можливо, навіть кращий, ніж у вас”.

Раніше Білий дім цікавився в українських чиновників, чи одягне президент Володимир Зеленський костюм на зустріч із Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.