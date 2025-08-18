- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1189
- Час на прочитання
- 2 хв
Зеленський готує особливий костюм для зустрічі з Трампом: чим він здивує цього разу
Президент України Володимир Зеленський знову відмовляється від класичного костюма на офіційну зустріч із Дональдом Трампом.
Президент України Володимир Зеленський знову відмовиться від класичного ділового костюма під час зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі. За словами дизайнерки Ельвіри Гасанової, глава держави обрав образ у стилі мілітарі — цього разу у формі костюма, але з характерною військовою символікою.
Про це вона розповіла Politico.
“Це буде костюм, але не традиційний, а з елементами стилю, який Зеленський носить від початку повномасштабного вторгнення. Він демонструє: країна перебуває у стані війни, а її лідер — разом з армією”, — пояснила Гасанова.
Сам Зеленський, за словами дизайнерки, особисто вирішує, що вдягати.
“Для нього важлива кожна деталь: зовнішність, емоції, настрій. Це частина його ролі як президента у воєнний час”, — наголосила вона.
Стиль українського лідера вже не раз ставав темою для дискусій у США. Республіканці з табору MAGA критикували його за відсутність класичного дрес-коду, коли він з’являвся у світшотах чи поло з гербом України. Під час візиту до Білого дому у лютому Дональд Трамп навіть жартома зауважив: “Ти сьогодні весь такий одягнений”.
Окремі медіа та журналісти також докоряли Зеленському за небажання вдягати діловий костюм. В Овальному кабінеті один із репортерів прямо запитав його: “Чому ви не одягли костюм?». Тоді президент відповів: “Я носитиму костюм після перемоги. Можливо, навіть кращий, ніж у вас”.
Раніше Білий дім цікавився в українських чиновників, чи одягне президент Володимир Зеленський костюм на зустріч із Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.