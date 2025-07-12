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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський, ймовірно, уже готує призначення Умєрова послом у США

Український президент наголосив на потребі позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Зеленський і Умєров

Президент України Володимир Зеленський і міністр оборони Рустем Умєров / © Володимир Зеленський

У суботу, 12 липня, президент України Володимир Зеленський після наради з міністром оборони Рустемом Умєровим заявив про майбутні «зміни в державних інституціях», які відбудуться найближчим часом.

Про це йдеться у повідомленні українського президента в його офіційному Telegram-каналі.

«Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави», — написав Зеленський.

За його словами, відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом.

У четвер, 10 липня, на прескоференції у Римі президент Зеленський підтвердив можливість призначення послом у США чинного міністра оборони Рустема Умєрова.

Згодом ЗМІ з посиланням на джерело в Офісі президента повідомили, що замість Умєрова на посаду очільника Міноборони розглядають кандидатури премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та віцепремʼєра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський повідомив Оксані Маркаровій про свій намір звільнити її з посади посла в США.

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