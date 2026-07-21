Зеленський готує заміну Сирському: джерела ВВС розкрили деталі про призначення головкома

Олександр Сирський. / © Олександр Сирський

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Президент України Володимир Зеленський продовжує визначатися з кандидатурою нового головнокомандувача ЗСУ — на заміну Олександрові Сирському.

Про це повідомляє видання BBC News Україна з посиланням на джерела, що обізнані в ситуації навколо цих кадрових змін.

«На мою думку, це питання найближчого тижня», — розповів один зі співрозмовників із владної команди.

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За даними джерел, чинний головком Олександр Сирський «не приховує розчарування через такий розвиток подій».

Водночас співрозмовники видання кажуть, що на Банковій, під час ухвалення рішення щодо нового його наступника враховуватимуть кілька ключових критеріїв:

не допустити будь-якого падіння фронту;

продовжити кампанію мідстрайків і діпстрайків;

мати достатню особисту силу, щоб контролювати процеси в армії.

Втім, в Офісі президента поки уникають будь-яких розмов про конкретного кандидата на посаду нового головнокомандувача. Навіть неофіційно співрозмовники не називають можливого наступника Олександра Сирського.

Заміна Сирського — що відомо

Кілька днів тому FT повідомило про таємні зустрічі Володимира Зеленського з командирами, які можуть бути кандидатами на посаду головкома. Видання наголошувало, що рішення щодо можливої зміни керівництва армії можуть ухвалити лише за наявності кандидата, здатного забезпечити безперервне управління військами на понад 1200-кілометровій лінії фронту.

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Водночас Bloomberg із посиланням на власні джерела пише про те, що серед найбільш імовірних кандидатів на посаду є командувач Об’єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий. Втім, розповіли джерела, у списку можливих кандидатів перебувають 11 осіб.

Тим часом радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин закликав не чекати на термінові кадрові рішення та призначення у ЗСУ.

Дата публікації 19:50, 20.07.26 Кількість переглядів 13 Залишилося 4 дні?! Ультиматум Зеленському, заява Буданова й кандидати на місце головкома

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