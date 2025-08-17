Зеленський готується до нової зустрічі з Трампом: кого Київ волів б уникнути

Володимир Зеленський та Джей Ді Венс / © Володимир Зеленський

Реклама

Високопоставлений український чиновник вважає, що майбутній візит президента Володимира Зеленського до Білого дому може відбутися у більш конструктивній атмосфері, якщо на ньому не буде віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради із закордонних справ Олександр Мережко в коментарі Newsweek.

За його словами, під час попередньої зустрічі Зеленського з Дональдом Трампом у лютому Венс провокував українського лідера і різко критикував його перед камерами. Зокрема, віцепрезидент сказав:

Реклама

“Вислови слова вдячності Сполученим Штатам Америки та президенту, який намагається врятувати вашу країну”.

Той візит став одним із найгостріших моментів у відносинах Києва з адміністрацією Трампа. Тепер, наголосив Мережко, Зеленський зробив висновки й прагнутиме зберігати максимально дипломатичний тон.

Він також підкреслив, що ситуація може бути менш напруженою, якщо поряд із Зеленським у Вашингтон приїдуть європейські союзники.

Очікується, що на зустрічі візьмуть участь прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, президент Фінляндії Александр Стубб, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Реклама

Як пише Politico, присутність європейських лідерів може стати ключовим фактором для зміцнення позицій України у переговорах, адже ЄС прагне зберегти вплив у мирному процесі, який нині перебуває під домінуванням США.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповів, чого очікувати від зустрічі Зеленського і Трампа.