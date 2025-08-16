Зеленський готується до поїздки в США: призначена зустріч "коаліції охочих"

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон

Реклама

Ключові європейські союзники України проведуть зустріч із президентом Володимиром Зеленським у неділю, 17 серпня, перед його візитом до Білого дому, запланованим на понеділок.

Про це пише CNN.

Видання посилається на повідомлення Єлисейського палацу, в якому підтверджується, що зустріч «коаліції охочих» — основних європейських союзників України — відбудеться завтра у форматі відеоконференції.

Реклама

У відеоконференції, яка розпочнеться о 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом), братимуть участь президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Це буде вже друга за тиждень зустріч коаліції, яка була створена з метою надання Україні безпекових гарантій після припинення бойових дій.

Нагадаємо, ексміністр оборони Британії назвав ризики для Зеленського під час візиту до Вашингтона. Бен Воллес вважає, що Трамп може «накинутися» зі звинуваченнями на українського президента, як це вже було у лютому цього року.