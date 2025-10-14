Зеленський готується до розмови з Трампом: про що говоритимуть президенти

Президент україни Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп / Архівне фото / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський детально готується до запланованої розмови з президентом США Дональдом Трампом. Глава держави провів низку нарад із військовим керівництвом, Міністерством закордонних справ, а також міністром енергетики та керівником «Нафтогазу», щоб опрацювати всі аспекти переговорів і забезпечити «справжнє посилення» України.

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента до країни у вівторок, 14 жовтня.

Ключові теми

Володимир Зеленський повідомив, що певні речі вже були обговорені з Дональдом Трампом, і вже намітилися контури майбутніх рішень.

«Ми обговорили з Президентом Трампом уже певні речі — є контури рішень, які можуть допомогти, — щодо „петріотів“, щодо „томагавків“, це дуже важливо, і деякої іншої зброї. Важливо чутливі речі обговорити нам особисто — телефоном усього не скажеш,» — наголосив президент.

Ключовим завданням на переговорах залишається протиповітряна оборона та стійкість українських міст і громад, а також «примус Росії до миру». Глава держави підкреслив, що для України важливе лідерство Америки та особисте лідерство президента США.

«У нас є чітке бачення того, як кроки Америки, кроки Європи, інших наших партнерів, наші кроки тут, в Україні, можуть наблизити завершення війни,» — заявив Зеленський.

Імпульс до миру

Президент Зеленський відзначив, що у світі з’явився «дуже сильний імпульс до миру» після домовленостей, досягнутих для Близького Сходу. Він вважає, що успіх на Близькому Сході доводить, що «Росію дійсно можна дотиснути до припинення агресії».

«Фактично саме Росія зараз залишається основним джерелом глобальної нестабільності — глобальним джерелом війни. Прикрутити це джерело потрібно. Ми знаємо як,» — заявив Президент.

Україна також планує зустрічі з представниками американських оборонних та енергетичних компаній.

