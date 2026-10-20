Зеленський готується до зустрічі з Віткоффом: хто увійшов до переговорної команди

Володимир Зеленський і Стів Віткофф. / © Associated Press

Реклама

Разом із президентом Володимиром Зеленським у переговорах у Норвегії візьмуть участь ключові українські високопосадовці.

Про це повідомило поінформоване джерело «РБК-Україна».

Реклама

За даними співрозмовника, переговори зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та європейськими представниками заплановані на 20 жовтня. Зустріч має відбутися орієнтовно у другій половині дня.

Реклама

До команди увійшли:

керівник Офісу президента Кирило Буданов,

голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров,

перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця,

заступник керівника ОП Павло Паліса.

Переговори з Віткоффом — що відомо

Раніше видання Reuters повідомило, що спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і його зять Джаред Кушнер цього тижня можуть приїхати до Норвегії для переговорів щодо завершення війни. До зустрічі також має долучитися президент України Володимир Зеленський. Втім, ро терміни не повідомлялося.

Водночас Axios поінформувало, що зустріч запланована на 20 жовтня. За даними джерел, після Осло Віткофф планує відвідати Росію, де зустрінеться з диктатором Володимиром Путіним. Американський політик має представити «фюреру» Кремля напрацьовані ідеї.

Дата публікації 23:57, 13.10.26 Кількість переглядів 15 Прорив у переговорах України з ЄС! Будапешт відступив, але з'явилася нова умова

Новина доповнюється

Новини партнерів