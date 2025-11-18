Володимир Зеленський і Реджеп Ердоган. Архівне фото / © Associated Press

Завтра, 19 листопада, президент Володимир Зеленський зустрінеться зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Про це Зеленський сказав на брифінгу з главою уряду Іспанії Педросом Санчесом.

«Завтра у мене зустріч з президентом Ердоганом. Передусім ми будемо говорити з ним про максимальні можливості, як зробити так, щоб Україна отримала справедливий мир. Думаю, це буде достатньо предметна бесіда — може довга, може не дуже довга, подивимось», — заявив він.

Зеленський запевнив, що має «хороші відносини з президентом Туреччини».

«Маємо якісь позиції та сигнали від США — подивимось завтра», — додав глава держави.

Раніше Володимир Зеленський розповідав, що серед пріоритетів у Туреччині — наближення закінчення війни, а також відновлення обмінів та повернення полонених.