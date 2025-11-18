- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1549
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський і Ердоган завтра обговорять завершення війни — що відомо
Зеленський зустрінеться з Ердоганом після розмови з Санчесом і «сигналів» від США.
Завтра, 19 листопада, президент Володимир Зеленський зустрінеться зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом.
Про це Зеленський сказав на брифінгу з главою уряду Іспанії Педросом Санчесом.
«Завтра у мене зустріч з президентом Ердоганом. Передусім ми будемо говорити з ним про максимальні можливості, як зробити так, щоб Україна отримала справедливий мир. Думаю, це буде достатньо предметна бесіда — може довга, може не дуже довга, подивимось», — заявив він.
Зеленський запевнив, що має «хороші відносини з президентом Туреччини».
«Маємо якісь позиції та сигнали від США — подивимось завтра», — додав глава держави.
Раніше Володимир Зеленський розповідав, що серед пріоритетів у Туреччині — наближення закінчення війни, а також відновлення обмінів та повернення полонених.