ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
416
Час на прочитання
2 хв

Зеленський і «Коаліція охочих» збираються в Парижі: що відомо про нові переговори

Західні лідери зустрінуться із Зеленським 6 січня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Зеленський, Стармер, Макрон і Мерц.

Зеленський, Стармер, Макрон і Мерц. / © Associated Press

У вівторок, 6 січня, у Парижі, відбудеться зустріч «Коаліції охочих». Посадовці з понад 30 країн та президент України Володимир Зеленський будуть знову обговорювати мирні пропозиції.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зазначається, що до французької столиці прибудуть переговорники президента США Дональда Трампа — Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Європейські чиновники розповіли «Радіо Свободі», що після зустрічі радників із нацбезпеки відбулася минулими вихідними, а також переговорів військових планувальників 5 січня «відновилося відчуття терміновості». Вони сподіваються, що зустріч у Парижі дозволить США, Україні та іншим європейським країнам «бути на одній хвилі».

Своєю чергою, президент Франції Емманюель Макрон висловив сподівання представити «конкретні зобов’язання» щодо безпеки України після переговорів. Ідея полягає в тому, щоб була ясність щодо складу і розгортання миротворчих сил у разі припинення вогню.

Водночас військові плани поки що не розголошуються. Відомо, що, ймовірно, основна частина військ прибуде з Франції і Великої Британії, які очолять наземний і повітряний компонент. Тим часом у Туреччина заявляють, що будуть відповідати за безпеку транспортних шляхів у Чорному морі. Однак поки що немає ясності щодо того, наскільки близько потенційні сили будуть до лінії зіткнення.

Як повідомлялося, у січні Зеленський планує нову зустріч із Трампом, під час якої лідери будуть обговорювати подробиці мирного плану. Наразі переговори з представниками генеральних штабів європейських країн, які підтримують Україну, щодо гарантій безпеки.

Дата публікації
Кількість переглядів
416
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie