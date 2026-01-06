Зеленський і «Коаліція охочих» збираються в Парижі: що відомо про нові переговори

Зеленський, Стармер, Макрон і Мерц. / © Associated Press

У вівторок, 6 січня, у Парижі, відбудеться зустріч «Коаліції охочих». Посадовці з понад 30 країн та президент України Володимир Зеленський будуть знову обговорювати мирні пропозиції.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зазначається, що до французької столиці прибудуть переговорники президента США Дональда Трампа — Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Європейські чиновники розповіли «Радіо Свободі», що після зустрічі радників із нацбезпеки відбулася минулими вихідними, а також переговорів військових планувальників 5 січня «відновилося відчуття терміновості». Вони сподіваються, що зустріч у Парижі дозволить США, Україні та іншим європейським країнам «бути на одній хвилі».

Своєю чергою, президент Франції Емманюель Макрон висловив сподівання представити «конкретні зобов’язання» щодо безпеки України після переговорів. Ідея полягає в тому, щоб була ясність щодо складу і розгортання миротворчих сил у разі припинення вогню.

Водночас військові плани поки що не розголошуються. Відомо, що, ймовірно, основна частина військ прибуде з Франції і Великої Британії, які очолять наземний і повітряний компонент. Тим часом у Туреччина заявляють, що будуть відповідати за безпеку транспортних шляхів у Чорному морі. Однак поки що немає ясності щодо того, наскільки близько потенційні сили будуть до лінії зіткнення.

Як повідомлялося, у січні Зеленський планує нову зустріч із Трампом, під час якої лідери будуть обговорювати подробиці мирного плану. Наразі переговори з представниками генеральних штабів європейських країн, які підтримують Україну, щодо гарантій безпеки.