Зеленський і лідери Європи підтримали план Трампа щодо миру: Китай відреагував

Китай. / © Associated Press

Реклама

Китай продовжує наполягати, що переговори є єдиним способом врегулювання "конфлікту" (так офіційно Пекін називає війну - Ред.) в Україні.

Про це заявив речник китайського МЗС Ґо Цзякунь, коментуючи спільну заяву лідерів Європи щодо підтримання плану президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні, повідомляє “Укрінформ”.

“Позиція Китаю в питанні української кризи є послідовною та чіткою”, - наголосив дипломат КНР.

Реклама

З його слів, Пекін надалі продовжує наполягати на переговорах як єдиному способі врегулювання конфлікту.

“Ми сподіваємося, що відповідні сторони досягнуть справедливої ​​та міцної мирної угоди, яка буде обов’язковою і прийнятною для всіх залучених сторін, шляхом діалогу та консультацій”, - заявив Ґо Цзякунь.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та лідери Європи підтримали план президента США Дональда Трампа щодо негайного припинення вогню та того, що поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів.

Спільну заяву 21 жовтня підписали голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Антоніу Кошта, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президенти Франції - Еммануель Макрон, Фінляндії - Александер Стубб, прем'єр-міністри Великої Британії Кір Стармер, Італії - Джорджа Мелоні, Польщі - Дональд Туск, Норвегії - Йонас Гар Стере, Данії - Метте Фредеріксен.

Реклама