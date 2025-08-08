Зеленський і Мелоні обговорили дипломатичні кроки до миру

Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою уряду Італії Джорджею Мелоні.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Говорив із головою уряду Італії Джорджею Мелоні. Хороша була розмова: у нас спільний погляд на те, як треба рухатися до реального й чесного миру. Обмінялися деталями наших нещодавніх контактів з іншими лідерами. Для України важливо, щоб партнери були поінформовані про ситуацію. Ми всі хочемо визначеного та безпечного майбутнього для Європи», — написав Зеленський.

Президент наголосив, що Мелоні чітко підтримує позицію про необхідність залучення європейських лідерів до дипломатичних зусиль спільно зі США.

«Ця війна триває на Європейському континенті, Україна рухається до членства в ЄС, Євросоюз братиме участь у відновленні нашої країни після закінчення війни. Тому голос Європи обовʼязково має бути врахований», — підкреслив Зеленський.

Він також повідомив, що сторони скоординували спільні подальші кроки, включно з контактами з президентом США Дональдом Трампом.

«Домовилися, що будемо на звʼязку», — додав президент України.

Раніше повідомлялося, що у Білому домі працюють над організацією тристоронньої зустрічі між президентами США Дональдом Трампом, України Володимиром Зеленським та кремлівським диктатором Путіним.

Ми раніше інформували, що після візиту свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви президент США Дональд Трамп заявив про можливу зустріч з Путіним.