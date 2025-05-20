Зеленський і Мерц після розмови з Трампом провели переговори: про що домовилися

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Лідери обговорили вчорашню розмову з президентом США Трампом, а також сьогоднішні розмови з європейськими лідерами.

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«Максимально координуємо всі наші контакти та кроки. Дуже важливо зберігати єдність між усіма партнерами та шукати рішення, що справді можуть закінчити цю війну справедливим миром», — зазначив Зеленський.

Також він розповів, що обговорив з Мерцом відновлення України після завершення війни.

«Маємо вже зараз думати про це й мати чіткий план, який допоможе наблизити справжній мир зараз і підтримати потім. Будемо працювати разом, щоб усе реалізувати», — підсумував глава держави.

Раніше канцлер ФРН Мерц розповів, про що домовився із Трампом.

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Нагадаємо, ввечері 19 травня завершилися телефонні перемовини Путіна і Трампа. Перед своєю розмовою з Путіним Трамп зателефонував Володимиру Зеленському. Згодом Зеленський розповів, про що говорив із Дональдом Трампом.