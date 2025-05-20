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Зеленський і Мерц після розмови з Трампом провели переговори: про що домовилися
Після вчорашньої розмови з Трампом Зеленський провів переговори з канцлером ФРН Мерцом.
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
Лідери обговорили вчорашню розмову з президентом США Трампом, а також сьогоднішні розмови з європейськими лідерами.
«Максимально координуємо всі наші контакти та кроки. Дуже важливо зберігати єдність між усіма партнерами та шукати рішення, що справді можуть закінчити цю війну справедливим миром», — зазначив Зеленський.
Також він розповів, що обговорив з Мерцом відновлення України після завершення війни.
«Маємо вже зараз думати про це й мати чіткий план, який допоможе наблизити справжній мир зараз і підтримати потім. Будемо працювати разом, щоб усе реалізувати», — підсумував глава держави.
Раніше канцлер ФРН Мерц розповів, про що домовився із Трампом.
Нагадаємо, ввечері 19 травня завершилися телефонні перемовини Путіна і Трампа. Перед своєю розмовою з Путіним Трамп зателефонував Володимиру Зеленському. Згодом Зеленський розповів, про що говорив із Дональдом Трампом.