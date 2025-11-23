Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Реклама

У Женеві в неділю, 23 листопада, розпочалися кризові переговори між США, Україною та Європою щодо «мирного плану» президента США Дональда Трампа, який викликав тривогу через вимоги до Києва про територіальні поступки та обмеження армії. Американські чиновники заявили, що, попри тиск, остаточне рішення щодо мирної угоди ухвалять лише після особистої зустрічі президентів США та України.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела серед американських посадовців.

Зустріч президентів як фінальний акорд

Американські чиновники, які прибули на переговори на чолі зі спецпосланцем Стівом Віткоффом та держсекретарем Марко Рубіо, запевнили, що нинішня пропозиція Білого дому не є «остаточною». Хоча Трамп вимагає від Зеленського схвалити план до четверга, офіційні особи підкреслили, що жодна угода не вважатиметься остаточною до обговорення на найвищому рівні.

Реклама

«Нічого не буде узгоджено, доки два президенти не зустрінуться,» — заявив один з американських чиновників, маючи на увазі Трампа та Зеленського.

Метою багатоденних перемовин у Женеві є «вигладити фінальні деталі», щоб розробити угоду, яка буде вигідною для України. У неділю відбулися переговори у різних форматах, зокрема зустріч української делегації на чолі з Андрієм Єрмаком з радниками з національної безпеки Франції, Британії та Німеччини.

Небезпечний момент та сумніви союзників

Reuters зазначає, що проєкт мирного плану з’явився у «небезпечний момент» для України. Росія повільно, але все ж таки просувається на фронті. Крім того, Україна перебуває під постійними ударами по енергетичній інфраструктурі, а Зеленський особисто — під тиском через гучний корупційний скандал.

Нагадаємо, сам план, який підтримує ключові вимоги Росії і пропонує лише розпливчасті гарантії безпеки Україні, викликав значне занепокоєння. Навіть найближчі союзники висловили сумніви щодо його походження.

Реклама

«Перш ніж ми розпочнемо нашу роботу, було б добре точно знати, хто є автором плану і де він був створений», — заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X.

Тим часом, Європа також розробила свій проєкт мирного плану, заснований на пропозиції США, але з правками, який надіслали Києву та адміністрації Трампа.

Ще до початку переговорів Зеленський попередив, що Україна ризикує втратити свою гідність і свободу, або ж підтримку Вашингтона, через цей спірний документ.