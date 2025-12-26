- Дата публікації
Зеленський і Трамп проведуть важливу розмову з європейськими лідерами перед переговорами — ЗМІ
Європейських партнерів поінформують про поточний стан дипломатичних консультацій.
Перед особистою зустріччю в резиденції Мар-а-Лаго президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп планують узгодити позиції з європейськими партнерами.
Про це повідомляє Axios.
За інформацією джерела, спільна телефонна конференція запланована на суботу.
У ній візьмуть участь Володимир Зеленський, Дональд Трамп, а також ключові європейські лідери.
«Під час цієї розмови всі сторони будуть ознайомлені з ситуацією щодо мирних переговорів», — повідомив чиновник журналістам.
Нагадаємо, Зеленський заявляв, що сподівається під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом узгодити рамкові умови припинення війни. Також він заявив, що в разі згоди Росії на припинення вогню щонайменше на 60 днів він готовий винести відповідний мирний план на всеукраїнський референдум.
Тим часом український президент уже провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Ключовою темою діалогу стала координація зусиль європейських партнерів та підготовка до майбутніх переговорів у Сполучених Штатах.
Також Зеленський поспілкувався з Рютте. Вони обговорили ключові аспекти діалогу з представниками Трампа.