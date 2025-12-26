Трамп і Зеленський / © ТСН.ua

Перед особистою зустріччю в резиденції Мар-а-Лаго президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп планують узгодити позиції з європейськими партнерами.

Про це повідомляє Axios.

За інформацією джерела, спільна телефонна конференція запланована на суботу.

У ній візьмуть участь Володимир Зеленський, Дональд Трамп, а також ключові європейські лідери.

«Під час цієї розмови всі сторони будуть ознайомлені з ситуацією щодо мирних переговорів», — повідомив чиновник журналістам.

Нагадаємо, Зеленський заявляв, що сподівається під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом узгодити рамкові умови припинення війни. Також він заявив, що в разі згоди Росії на припинення вогню щонайменше на 60 днів він готовий винести відповідний мирний план на всеукраїнський референдум.

Тим часом український президент уже провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Ключовою темою діалогу стала координація зусиль європейських партнерів та підготовка до майбутніх переговорів у Сполучених Штатах.

Також Зеленський поспілкувався з Рютте. Вони обговорили ключові аспекти діалогу з представниками Трампа.