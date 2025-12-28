Зеленський і Трамп провели телефонну розмову з лідерами Європи

Александер Стубб

Телефонні переговори президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа за участі європейських лідерів завершилися.

Про це повідомив президент Фінляндії Александр Стубб.

За його словами, розмова тривала понад годину.

Під час переговорів сторони зосередилися на практичних кроках, спрямованих на припинення агресії Росії проти України.

«Ми обговорили конкретні дії для завершення війни. Усі учасники розмови поділяють прагнення до справедливого й тривалого миру», — наголосив Стубб.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що зараз є задатки до мирної угоди, яка буде вигідною для України.

Ми раніше інформували, що зустрічі з Зеленським Трамп знову говоритиме з Путіним про Україну.