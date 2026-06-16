Зеленський і Трамп зустрілися у Франції: перші подробиці (фото)

Трамп і Зеленський. / © Володимир Зеленський

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Президенти України Володимир Зеленський, США — Дональд Трамп і Франції — Еммануель Макрон провели закриту зустріч на полях G7.

Про це повідомило видання Kyiv Independent з посиланням на власні джерела.

«Зеленський зустрівся з Трампом та Макроном на полях саміту G7 у Франції 16 червня, повідомили два джерела, знайомі з ситуацією», — пише медіа.

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Зустріч Зеленського і Трампа стала першою особистою за майже за чотири місяці. Наразі троє лідерів наразі беруть участь у спільній робочій зустрічі з іншими лідерами G7, де війна в Україні є центральною темою.

Згодом український президент підтвердив зустріч на вищому рівні та показав фото. На них видно, окрім лідерів, держсекретаря Марко Рубіо та секретаря РНБО Рустема Умєрова.

«Завжди важливо координувати позиції», — коротко написав Зеленський.

Зеленський поговорив з Трампом та Рубіо. / © Володимир Зеленський

Зеленський поговорив з Трампом та Рубіо. / © Володимир Зеленський

Зеленський поговорив з Трампом та Рубіо. / © Володимир Зеленський

Зауважимо, американські чиновники раніше заявляли, що їхній президент не зустрінеться наодинці з українським лідером. Втім, ЗМІ розчули, як Макрон запропонував Зеленському зустріч із Трампом. Він наголосив, мовляв, подивиться, що можна зробити.

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«Тож, по-перше, чи заплановано у вас двосторонню зустріч… із президентом Трампом?» — запитав він, а потім запропонував «організувати це».

Нагадаємо, у Франції розпочався на саміт G7. У місті Евіан біля Royal Hotel, де відбувається зустріч G7, Зеленського зустрів Еммануель Макрон. Глави держав провели двосторонню зустріч.

Зауважимо, Зеленський пропонував зустріч із «фюрером» РФ Володимиром Путіним на саміті G7. За інформацією джерел, пропозицію провести масштабну зустріч за участі лідерів США, країн Європейського Союзу, Канади та Японії було передано до Москви. Однак російська сторона вкотре відмовилася від діалогу щодо закінчення війни.

Дата публікації 11:20, 16.06.26 Кількість переглядів 31 Зеленський, Трамп та Макрон прибули на зустріч G7 у Франції

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