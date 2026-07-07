Зеленський і Трамп зустрінуться на саміті НАТО: чому в Європі сумніваються в успіху переговорів

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

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На полях саміту НАТО в Туреччині відбудуться надзвичайно важливі переговори між українською та американською делегаціями щодо подальшої стратегії ведення війни. Попри суттєве посилення позицій Києва завдяки несподіваним ударам по стратегічній інфраструктурі агресора європейські партнери висловлюють глибокий скептицизм щодо можливих позитивних результатів цієї довгоочікуваної зустрічі.

Про це пише Bloomberg.

Переговори України та США в Анкарі та скептицизм партнерів

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп планують провести ключові двосторонні переговори на полях масштабного саміту в Анкарі вже цієї середи. Український лідер прибув на цей міжнародний захід у піднесеному настрої, адже європейські інституції розблокували багатомільярдне фінансування, яке врятувало національну економіку. Водночас європейські чиновники відверто сумніваються, що американський очільник наважиться суттєво посилити санкційний тиск на Росію або відновити збройну допомогу для потреб фронту.

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«Хоча зараз очікуються хороші переговори між Трампом і Зеленським, мінливість президента США означає, що немає жодної впевненості в тому, що вони пройдуть успішно», — пояснили джерела, обізнані з поточною ситуацією.

Наразі відомо, що лідери двох держав уже встигли провести попередню телефонну розмову минулої суботи для базового узгодження загальних переговорних позицій. Окрім того, напередодні Трамп обговорював українське питання з російським диктатором Володимиром Путіним, заявивши західним журналістам про своє бажання якнайшвидше завершити цей збройний конфлікт. Європейські союзники залишаються вкрай обережними у своїх прогнозах, адже чудово пам’ятають торішній гучний конфлікт політиків у Білому домі та жорсткі ультиматуми Вашингтона щодо мирного плану.

Технологічна перевага та українські дрони

Напередодні турецького саміту українська сторона суттєво посилила свої стратегічні переговорні позиції завдяки ефективному та систематичному знищенню ворожої логістики глибоко в тилу агресора. Як публічно зазначив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, українцям вдалося завдати критичних ударів по енергетичній інфраструктурі ворога та зупинити масштабні наступальні просування окупантів на фронті. Додатково Київ значно вдосконалив захист власного неба і тепер здатен результативно перехоплювати понад дев’яносто відсотків небезпечних ворожих безпілотників типу Shahed.

«На саміті НАТО Зеленський матиме що представити як результати Збройних сил України. Україна точно зможе ще раз здивувати своїх союзників», — впевнено заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Завдяки цим беззаперечним військовим успіхам українська дипломатія почала значно активніше диктувати власні прагматичні умови, зокрема в надважливій сфері спільних оборонних розробок. За даними інсайдерів, глава держави наразі свідомо відкладає підписання стратегічної угоди зі Сполученими Штатами щодо виробництва дронів, оскільки Вашингтон намагається отримати повний доступ до унікальних вітчизняних технологій. Хоча речник Зеленського Дмитро Литвин офіційно спростував інформацію про навмисне затягування процесу, західні експерти переконані, що унікальний бойовий досвід гарантує українцям значно сильніші карти для торгу.

Внутрішня криза агресора та ціна війни

Через системні українські атаки на нафтопереробні підприємства від Калінінграда до Тихоокеанського узбережжя прокотилася хвиля жорсткого дефіциту пального, змусивши місцевий уряд виплатити понад 2,7 мільярда доларів субсидій. Серйозні перебої з бензином і масові відключення мобільного інтернету в Російській Федерації спровокували стрімке зростання соціальної напруженості та відвертого невдоволення діями центральної влади. За даними незалежного соціологічного центру «Левада», загальний рейтинг схвалення дій господаря Кремля обвалився до сімдесяти чотирьох відсотків, встановивши абсолютний антирекорд від лютого 2022 року.

Попри відчутне й невпинне зростання соціальної втоми серед власного населення московське військово-політичне керівництво наразі не демонструє жодних реальних ознак готовності до закінчення війни. Російські окупаційні війська продовжують свої криваві та максимально виснажливі штурми в добре укріпленій Донецькій області, щоденно зазнаючи колосальних людських втрат заради територіального просування. Паралельно ворог не припиняє свій безжальний щоденний ракетний терор мирних міст, користуючись гострою нестачею перехоплювачів для американських систем Patriot в українських захисників.

Нагадаємо, цьогорічний саміт НАТО в Анкарі ризикує стати одним з найконтроверсійніших і найскандальніших. Проте є одна річ, яка стримуватиме Трампа від різких кроків — фактично програна війна в Ірані.

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За даними Politico, на саміті країни НАТО можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні на 70 млрд євро. За пропозицією Німеччини, сума складатиметься з 30 млрд євро кредиту ЄС та 40 млрд євро двосторонніх зобов’язань союзників.

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