Зеленський і Залужний у другому турі виборів: соціолог назвав переможця

Володимир Зеленський і Валерій Залужний / © ТСН.ua

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Згідно з актуальною соціологією, до другого туру потенційних президентських виборів можуть вийти чинний глава держави Володимир Зеленський та посол у Британії Валерій Залужний. Як розгортатимуться події у другому турі виборів за такого сценарію?

Про це гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто розповів у інтерв’ю «РБК-Україна».

Він зауважив, що КМІС не вважає за потрібне публікувати дані електоральних рейтингів в умовах, коли в осяжній перспективі вибори неможливі. Через це лише пожвавлюється політична боротьба, і це сприяє ворогу.

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Водночас Паніотто відповів, хто став би переможцем другого туру президентських виборів, якби до нього вийшли Зеленський та Залужний.

«На відміну від довіри чи підтримки, електоральний рейтинг залежить від списку, тобто від того, хто буде брати участь у виборах. В тих дослідженнях, з якими я знайомий, дійсно у другий тур виходять Зеленський і Залужний, і в ньому перемагає Залужний. Але чи буде він брати участь у виборах? І чи буде брати участь Зеленський?» — висловився гендиректор КМІС.

Він також звернув увагу на те, що існує низка інших чинників, які впливають на рейтинги політиків, в результаті яких переможцем другого туру може стати хтось інший.

«Під час виборів починається активна політична боротьба, пошук компроматів. Наприклад, „чому Залужний під час війни захищав дисертацію у дуже сумнівного Ківалова? У нього що, було багато часу писати дисертацію?“ І тому подібне. Невідомо, як це вплине на його рейтинг. Невідомо, хто ще з військових буде у списку, що будуть «відщипувати» рейтинг Залужного. Врешті усе залежатиме від того, як закінчиться війна, це матиме вирішальний вплив на рейтинг Зеленського і його наміри балотуватися», — пояснив Паніотто.

За його словами, якщо Залужний не братиме участі у виборах, шанси Зеленського різко зростають, зараз в нього немає інших суперників. Щодо «старих» політиків, то на думку соціолога, найімовірніше, участь у президентських виборах братимуть народні депутати Петро Порошенко та Юлія Тимошенко, але їхні шанси вкрай низькі. За оцінками Паніотто, скоріше це будуть «нові обличчя».

Нагадаємо, згідно з березневим опитуванням Центру соціальних та маркетингових досліджень Socis, найбільший рівень довіри серед українців був у Залужного (62%). Зеленському довіряли 50,5% опитаних.