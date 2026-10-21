Зеленський хоче винести мирну угоду з Росією на референдум: деталі

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Будь-яка мирна угода з Росією має бути винесена на референдум в Україні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у програмі Fox & Friends. Його слова наводить Bloomberg.

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За його словами, український народ повинен мати право голосу у рішенні, яке може спричинити втрату територій.

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«Звичайно, ми можемо підтримати чи не підтримати цю угоду. Але насамперед її має підтримати лише одна нація: український народ, бо це наші втрати», — сказав Зеленський.

Крім того, в інтерв’ю Fox Зеленський заявив, що Україна погодиться на заморожування війни з Росією по лінії фронту. Також він підкреслив, що Україні потрібне повернення на батьківщину близько 9,5 млн наших громадян.

Нагадаємо, 20 жовтня в Осло відбулися переговори представників України, Європи та США.

Сьогодні, 21 жовтня спецпосланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф у Санкт-Петербурзі провів переговори з диктатором Путіним. Під час зустрічі Віткофф підлещувався до дикатора і висловив сподівання, що Путін розгляне можливість поновлення тристоронніх переговорів щодо війни в Україні.

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