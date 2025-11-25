Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський прагне зустрітися з президентом США Дональдом Трампом «якомога швидше» — можливо, навіть під час святкування американського Дня подяки цього тижня, щоб остаточно узгодити спільну позицію щодо закінчення війни. Хоча США та Україна погодили більшість аспектів плану, Зеленський бажає обговорити найболючіше питання — територіальні поступки — лише особисто з Трампом.

Про це розповів очільник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю Axios.

Територія — єдина суттєва розбіжність

Андрій Єрмак наголосив, що план миру з 19 пунктів (сильно модифікований початковий 28-пунктний документ) загалом відповідає інтересам України та поважає її «червоні лінії» у всьому, крім територій.

Початковий 28-пунктний план обіцяв Росії додаткову територію, окрім окупованих земель, що викликало різку негативну реакцію Києва та його союзників. За словами Єрмака, це єдина «суттєва розбіжність», яку мають подолати президенти. Він бачить символічне значення в тому, щоб провести зустріч саме в День подяки, який є одним з головних свят американців.

«Я сподіваюся, що візит президента Зеленського відбудеться якомога швидше, тому що… це допоможе президенту Трампу продовжити його історичну місію із завершення цієї війни», — сказав Єрмак.

«Історичні» гарантії безпеки

Єрмак підкреслив, що в новому проєкті суттєво доопрацьовані гарантії безпеки, які нададуть Україні США та їхні європейські союзники.

«Я думаю, це має вигляд дуже надійний. Я думаю, це історичне рішення президента Трампа та Сполучених Штатів надати ці сильні гарантії безпеки, яких Україна ніколи не мала раніше», — сказав він, додавши, що гарантії будуть «юридично обов’язковими».

Водночас Єрмак закликав «забути про 28 пунктів» початкового плану, оскільки це вже «минуле». Хоча Україна не відмовиться від свого конституційного прагнення до НАТО, Єрмак визнав, що реальність наразі не збігається з бажанням стати частиною Альянсу.

«Ми живемо в реальності, ми не в НАТО», — зазначив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, на тлі дипломатичного прогресу, досягнутого у Женеві, представники США та Росії провели нові переговори в Абу-Дабі щодо завершення війни в Україні, де був представлений оновлений «мирний план Трампа».