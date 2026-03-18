Зеленський хотів подарувати Трампу iPad із ситуацією на фронті, але не склалося — журналіст FT

Володимир Зеленський прагнув, аби Дональд Трамп бачив, скільки коштує один кілометр української землі в будь-який момент.

Ірина Лаб'як
Дональд Трамп і Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський планував особисто продемонструвати та подарувати президенту США Дональду Трампу iPad, що дозволяє відстежувати хід війни в режимі реального часу. Це мало відбутися на Мюнхенській безпековій конференції, куди Трамп не прилетів.

Про це повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер із посиланням на слова Зеленського в інтерв’ю для нього.

«Я чесно кажучи хотів подарувати його Трампу… у Мюнхені. Чому? Тому що на своєму iPad я можу одразу бачити, які атаки відбуваються — дрони, ракети тощо — що ми перехоплюємо в режимі реального часу, а також скільки коштує один кілометр нашої землі в будь-який момент. Скільки російським солдатам коштує один кілометр окупованої землі», — цитує Міллер президента України.

Втім, американський лідер не відвідав Мюнхенську конференцію, тож продемонструвати планшет не вдалося.

Зауважимо, що під час виступу в парламенті Великої Британії 17 березня Зеленський розповів, що він разом із військовим керівництвом користується планшетами iPad, які дозволяють у режимі реального часу стежити за подіями на фронті. Один із таких пристроїв він передав у подарунок королю Чарльзу III.

Президент підкреслив, що цей iPad є «доказом того, що розвиток систем безпеки може відбуватися швидше і коштувати дешевше, ніж старі оборонні системи». За його словами, планшет оснащений спеціальним програмним забезпеченням, яке дає змогу контролювати ситуацію в сфері безпеки безпосередньо на місцях.

Зеленський уточнив, що такі пристрої є не лише в нього, а й у прем’єр-міністерки, міністра оборони та представників вищого військового командування України. Завдяки цьому можна отримувати повну картину подій як у тилу, так і на передовій, зокрема відстежувати переміщення вздовж лінії фронту. Усі зміни фіксуються та доступні для перевірки за будь-який період.

Окрім цього, президент продемонстрував на iPad наслідки масованої російської атаки в ніч проти 14 березня, коли РФ застосувала майже 500 засобів повітряного нападу.

Мапа російської атаки по Україні 14 березня на iPad, зображення з якого Володимир Зеленський показав під час виступу в британському парламенті / © скриншот з відео

Нагадаємо, Зеленський вже одного разу показував Трампу мапи з фронту Україні, але паперові. Сталося це під час зустрічі у жовтні 2025 року і подія була не надто приємною. FT інформувало, що зустріч пройшла вкрай напружено та супроводжувалася криками й суперечками. Трамп емоційно перебивав Зеленського, відкидав мапи фронту та повторював тези президента РФ Володимира Путіна, закликаючи поступитися всією Донецькою областю. Очільник Білого дому заявляв, що Україна програє, і якщо Зеленський не прийме умови Кремля, Росія його «знищить».

