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Зеленський летить до США: перші деталі ЗМІ про зустріч з Трампом
Зеленський зустрінеться з Трампом уже наступного тижня.
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США наступного тижня проведе зустріч із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.
Про це повідомляють джерела «Суспільного» у дипломатичних колах.
Поїздка українського лідера запланована на 28 липня. У межах візиту Зеленський також візьме участь у церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом, після чого має зустрітися з Трампом.
Візит Зеленського до США
Раніше джерела ТСН повідомили, що Зеленський разом із командою збирається з візитом до США. Президент отримав запрошення на церемонію прощання із американським сенатором Ліндсі Гремом, що неочікувано помер 11 липня.
Напередодні глава держави анонсував свій візит до Америки вже найближчого тижня. За його словами, Вашингтон має кілька напрацювань і планів щодо закінчення війни, якими планує поділитися з українською стороною.