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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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588
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Зеленський летить до Трампа: президент розкрив, що вирішуватимуть у США

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом здійснить візит до США, де проведе зустріч із президентом Дональдом Трампом. Зокрема, ключовими темами переговорів стануть посилення української протиповітряної оборони.

Про це глава держави повідомив в інтерв'ю Sky News.

За словами президента, протиповітряна оборона залишається пріоритетом, бо Росія посилює використання балістичних ракет для ударів.

«У нас недостатньо ракет для захисту. Це проблема. [Немає] достатньо санкцій щодо військового виробництва Росії. Вони можуть збільшити виробництво балістичних ракет, тому нам потрібна протиповітряна оборона якомога швидше», - наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що ескалація війни на Близькому Сході позначилася і на Україні, бо через це виник дефіцит засобів ППО. Водночас зосередженість Білого дому на Ірані створила для Києва серйозний виклик.

«Я розумію відносини між США та країнами Близького Сходу. Розумію, що зараз Вашингтон зосереджений саме на цьому регіоні. Але через це ми зіткнулися з проблемою дефіциту засобів ППО. Для нас це дуже великий виклик», — наголосив український лідер.

Він додав, що наразі працює над розв'язанням цієї проблеми спільно з європейськими партнерами, США та іншими країнами, бо забезпечення системами ППО залишається одним із головних пріоритетів.

За словами Зеленського, також він хоче обговорити домовленості та у якому форматі працюватимуть далі Україна та США.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
588
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